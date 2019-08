TF1, M6 et France Télévisions comptent lancer Salto au premier trimestre 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes audiovisuels TF1, France Télévisions et M6 ont annoncé dans un communiqué commun prévoir de lancer Salto, leur projet de plateforme vidéo commune, au premier trimestre 2020, après avoir reçu lundi l'aval de l'Autorité de la concurrence.

"Cette décision nous donne enfin l'opportunité de développer, ensemble, une offre et une plateforme en phase avec l'évolution de certains usages", a déclaré Nicolas de Tavernost, président du directoire de M6, cité dans un communiqué.

"La décision de l'Autorité de la concurrence est un signal très positif, car elle démontre la prise de conscience des Autorités de la nécessité de soutenir et d'accompagner les acteurs du secteur dans les évolutions innovantes nécessaires pour faire face aux nouveaux enjeux", a affirmé pour sa part Gilles Pélisson, le PDG de TF1.

Salto doit permettre de proposer en ligne et sur abonnement le contenu des trois groupes audiovisuels pour contrer l'ascension des plateformes américaines telles que Netflix ou Amazon Prime Video.

Ce projet passe par la création d'une entreprise commune, également appelée Salto qui nécessitait le feu vert de l'Autorité de la concurrence. Dans son avis rendu ce lundi, l'autorité a autorisé sous conditions la création de cette société commune aux trois groupes.

TF1 et M6 et France Télévisions ont ainsi pris un certain nombre d'engagements pour "remédier aux préoccupations de concurrence soulevées par l'opération", a expliqué l'autorité de régulation. Les trois groupes se sont par exemple engagés à limiter leurs possibilités d'achats couplés de droits de diffusion de contenus audiovisuels et à limiter les possibilités de promotion croisée entre leurs chaînes et Salto.

