TF1 : MISE EN PLACE DE LA GOUVERNANCE DE SALTO

Boulogne, le 17 septembre 2019

MISE EN PLACE DE LA GOUVERNANCE DE SALTO

• GILLES PÉLISSON ÉLU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

• THOMAS FOLLIN NOMMÉ A LA DIRECTION DE SALTO

Lors du premier Conseil de Surveillance de SALTO, réuni hier, Gilles PÉLISSON, Président Directeur Général du Groupe TF1, a été élu Président du Conseil de surveillance de SALTO pour une durée de deux ans.

La Direction opérationnelle de la société a été confiée à Thomas FOLLIN, jusqu'alors membre du Comité Exécutif du Groupe M6. Ce dernier a pris ses fonctions ce lundi 16 septembre, avec pour objectif de lancer la plateforme au 1er trimestre 2020.

La mise en place de la gouvernance de SALTO fait suite à la décision de l'Autorité de la Concurrence du 12 août dernier, autorisant les groupes France Télévisions, M6 et TF1 à lancer leur plateforme OTT commune.

A propos de Thomas Follin

Diplômé d'un DESS / MASTER 2 Télécoms et Nouveaux Media de l'université Paris-Dauphine, Thomas FOLLIN, 42 ans, est arrivé dans le Groupe M6 en 2002 au développement stratégique.

Il a rejoint en 2008 la filiale digitale du Groupe M6 pour développer le service de rattrapage M6 Replay et pilotait jusqu'aujourd'hui l'ensemble des services digitaux qui constituent désormais l'offre 6play destinée à tous les écrans. Il a également assuré le développement à l'international de la plateforme technologique VOD du Groupe M6, qui est actuellement utilisée par les services 6play (France), RTLplay (Belgique et Croatie), RTLMost (Hongrie) et qui sera également le socle technologique de SALTO. Depuis 2016, il dirigeait également l'activité de distribution des chaînes et services audiovisuels du Groupe M6.

A propos du Groupe TF1

Le Groupe TF1 est un groupe audiovisuel privé de télévision français diffusant cinq chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI) et des chaînes thématiques sur la télévision payante (TV Breizh, Histoire, Ushuaïa TV et Serieclub - détenue à 50 %). Le groupe TF1 développe une déclinaison digitale performante de ses programmes sur MYTF1 et des offres de vidéo à la demande avec MYTF1VOD et TFOU MAX.

Le Groupe TF1 est présent dans la production et la distribution de contenus notamment via Newen.

Le Groupe TF1 s'est renforcé dans le digital avec notamment l'acquisition du groupe aufeminin en avril 2018 qui a conduit à la constitution d'un pôle digital, Unify, qui rassemble des marques reconnues (Marmiton, My Little Paris, Doctissimo, etc.).

Le Groupe TF1 propose une large palette d'activités dans le domaine du divertissement TF1 Entertainment (TF1 Musique, TF1 Spectacles, licences et édition, jeux de société), le cinéma avec TF1 Films Production et TF1 Studio.

A propos du Groupe France Télévisions

Le groupe audiovisuel France Télévisions regroupe :

- la plateforme vidéo france.tv et une gamme complète d'offres numériques thématiques (info, jeunesse, sports, culture, éducation)

- 5 chaînes de télévision nationales : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô

- France info, média global d'information en continu sur tous les supports

- 24 antennes régionales en métropole (France 3)

- 9 médias globaux tv/radio/web en outre-mer (les 1ère)

France Télévisions a réalisé une part d'audience moyenne de 28,3% et 1,3 milliard de vidéos vues sur ses plateformes numériques en 2017. Plus de 9 Français sur 10 regardent France Télévisions chaque mois, sur tous les écrans.

Plus d'informations : francetelevisions.fr

À propos du Groupe M6

Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe plurimédia offrant une large gamme de programmes, de produits et de services. Télévision (13 chaînes dont M6), radio (3 stations dont RTL) mais aussi production et acquisition de contenus, digital, e-commerce, cinéma, musique, spectacles… Fort de ses marques et de ses contenus, le Groupe M6 a progressivement étendu ses activités à travers des diversifications ciblées et des offres innovantes telles que 6play sa plateforme digitale lancée en 2013 (25 millions d'utilisateurs inscrits et 1,4 milliard de vidéos vues en 2018). Son objectif : développer la complémentarité de ses marques afin de répondre aux attentes de ses différents publics et à leurs nouveaux modes de consommation.

Plus d'informations : groupem6.fr