TF1 : NEWEN ACQUIERT LA SOCIETE CANADIENNE REEL ONE

Paris, le 11 juillet 2019

NEWEN ACQUIERT LA SOCIETE CANADIENNE REEL ONE,

L'UN DES LEADERS MONDIAUX DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBIUTIONDE TELEFILMS

Newen acquiert une participation majoritaire dans Reel One, acteur majeur de la production et de la distribution de fictions sur le marché nord-américain et international. Avec 90 % de ses revenus générés en dehors du Canada, Reel One est un acteur international en forte croissance sur le segment porteur des téléfilms et plus récemment des séries. Le groupe canadien développe, produit et commercialise des programmes pour les plus grandes chaînes américaines, européennes et internationales, ainsi que pour les plateformes SVOD. Les contenus créés et commercialisés par Reel One séduisent des millions de spectateurs dans le monde entier.

Reel One constitue un actif à fort potentiel pour Newen, renforçant ses atouts dans les domaines de la production et de la distribution audiovisuelles.

Reel One offre de belles synergies au groupe Newen, non seulement en volume de production originale de langue anglaise, mais aussi en genre et en couverture géographique. Cette année, Reel One commercialisera plus de 75 téléfilms, parmi lesquels des téléfilms thriller, romantiques et de Noël.

Le téléfilm est devenu un genre incontournable et qualitatif par son niveau de production, son casting, ses lieux de tournage... Il est générateur de fortes audiences.

De nouvelles opportunités de production de fictions et d'accès aux talents nord-américains et britanniques s'ouvrent également à Newen avec cette acquisition.

Fondé en 2001 par Tom Berry, Reel One est domicilié à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, Londres, Toronto et Vancouver. Newen acquiert une participation majoritaire dans l'ensemble des activités de Reel One. La production canadienne sera quant à elle hébergée dans une filiale sous contrôle canadien (avec une participation minoritaire de Reel One). Tom Berry, qui demeure actionnaire minoritaire du groupe, est confirmé dans ses fonctions de CEO de Reel One au sein du groupe Newen.

L'acquisition de Reel One par Newen est soumise à l'autorisation du Ministère du Patrimoine canadien dans le cadre de la Loi sur Investissement Canada.

Pour Bibiane Godfroid, Présidente du Groupe Newen : « Nous sommes dans une belle dynamique. Le rachat de Reel One nous offre de nouvelles opportunités. Les synergies avec les sociétés du groupe sont nombreuses et nous nous réjouissons de les développer avec Tom Berry et ses équipes ».

Pour Romain Bessi, Directeur Général délégué de Newen : « Le groupe poursuit l'accélération de sa stratégie de développement international initiée l'année dernière. Après Pupkin, Nimbus et De Mensen, l'acquisition de Reel One permet de diversifier notre modèle tout en le renforçant, et ce notamment sur les territoires anglophones, en Amérique du Nord mais aussi au Royaume-Uni. Je suis persuadé que cette opération a un potentiel important de création de valeur pour notre groupe ».

Pour Tom Berry, Président fondateur de Reel One : « C'est un développement riche en perspectives pour Reel One, qui va nous permettre de poursuivre notre croissance au-delà de l'Amérique du Nord en créant des relations étroites avec les marchés européens. Les atouts de Reel One dans le monde anglo-saxon couplés à l'expertise et au catalogue de Newen dans l'univers de la fiction permettent de bâtir un partenariat très complémentaire. Nous nous réjouissons de travailler avec Bibiane et Romain, et avec tous les formidables talents regroupés au sein de Newen ».

A propos de Newen

Créé en 2008, le Groupe Newen, filiale du Groupe TF1, est le leader français de la production et de la distribution audiovisuelle, avec un fort déploiement à l'international. Newen crée des programmes pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales. Le Groupe est aussi un acteur majeur de la distribution audiovisuelle en France et à l'étranger avec plus de 1 000 heures produites par an et un catalogue de plus de 5 000 heures au niveau international.

A propos de Reel One

Basé à Montréal avec des bureaux à Londres, Los Angeles et Vancouver, Reel One développe, finance, produit et commercialise des téléfilms et des séries destinés à une audience mondiale. Créé en 2001 par l'entrepreneur des médias Tom Berry, Reel One est un des acteurs indépendants les plus dynamiques dans la production et la distribution audiovisuelle. Déjà leader dans le secteur des téléfilms, Reel One s'est récemment lancé dans la production et la distribution des séries télévisées.

Communiqué de presse