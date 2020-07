TF1 : NOMINATIONS A LA DIRECTION DE LCI

Grâce à leurs expériences au sein de la rédaction, Bastien Morassi et Hélène Lecomte ont su tisser un lien de confiance fort avec l'ensemble des équipes. Ce lien et cette expérience seront précieux pour accentuer encore plus la dynamique de succès de LCI ».

Pour Fabien NAMIAS, Directeur Général Adjoint de LCI : « LCI a su s'imposer comme chaîne référence de l'actualité politique, grâce à ses grandes signatures et l'organisation de débats clés lors des derniers scrutins électoraux. Je remercie Valérie Nataf qui a joué un grand rôle dans le succès de LCI ces deux dernières saisons. Sa grande expérience, sa connaissance pointue du monde politique, son parcours de correspondante à l'étranger pour TF1, sont autant d'atouts pour LCI dans sa recherche de formats innovants et sa volonté de renforcer encore son expertise dans la perspective de la prochaine élection présidentielle.

Dans la perspective des prochaines échéances électorales et notamment de l'élection présidentielle de 2022, Valérie NATAF aura pour mission de développer de nouveaux formats politiques et interviendra régulièrement sur l'antenne de LCI en tant que éditorialiste politique.

Bastien Morassi

Bastien Morassi rejoint la rédaction de LCI en 2000 après une maîtrise d'Histoire à l'Université Paris 12 Créteil. Il évolue au sein de la rédaction en tant que reporter de terrain, présentateur et plus récemment rédacteur en chef de La Matinale LCI présentée par Pascale de La Tour du Pin (06h00- 09h00, du lundi au vendredi). Bastien Morassi est nommé directeur de la rédaction à 41 ans le 23 juin 2020.

Hélène Lecomte

A l'issue de sa formation à l'IEP de Bordeaux et au CFJ de Paris, Hélène Lecomte intègre la rédaction de LCI en 2000, où elle prend en charge le suivi des affaires police-justice. Elle devient chroniqueuse judiciaire en 2003 et prend les commandes de plusieurs émissions à partir de 2013. Elle a notamment présenté La Matinale de LCI, Le Grand Dossier et plus récemment, Le Débat (20h00- 21h00, du lundi au jeudi). Âgée de 44 ans, Hélène Lecomte est nommée directrice adjointe de la rédaction le 23 juin 2020.

