TF1 : NOUVELLE DIRECTION GENERALE CHEZ VERTICAL STATION

Paris, le vendredi 11 octobre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

NOUVELLE DIRECTION GENERALE CHEZ VERTICAL STATION

Faisant suite à l'Assemblée Générale et au Conseil d'Administration de Vertical Station de ce jour, une nouvelle Direction Générale est mise en place, à la suite du départ de Laure Lefevre et Maxime Barbier :

· Nicolas Capuron est nommé Directeur Général de Vertical Station en complément de ses fonctions de Directeur en charge de la production vidéo et de la stratégie d'Unify.

· Unify, représentée par son Président, Olivier Abecassis, prend la Présidence de Vertical Station.