TF1 : Newen, filiale de TF1, prend une participation majoritaire dans la société Reel One

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Newen, filiale du groupe d'audiovisuel TF1, a annoncé jeudi l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société canadienne de production et de distribution de téléfilms Reel One. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été communiqués.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-L'acquisition de Reel One par Newen est soumise à l'autorisation du Ministère du Patrimoine canadien dans le cadre de la Loi sur Investissement Canada.

-Fondé en 2001 par Tom Berry, Reel One est domicilié à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, Londres, Toronto et Vancouver. Tom Berry, qui demeure actionnaire minoritaire du groupe, est confirmé dans ses fonctions de CEO de Reel One au sein du groupe Newen.

-90% des revenus de Reel One sont générés en dehors du Canada. Cette année, Reel One commercialisera plus de 75 téléfilms.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: ECH