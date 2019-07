TF1 : Newen prend une participation majoritaire dans Reel One

11/07/2019 | 18:16

Newen, filiale du groupe TF1, a réalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Reel One. Cette société est un acteur majeur de la production et de la distribution de fictions sur le marché nord-américain et international.



Le groupe canadien développe, produit et commercialise des programmes pour les plus grandes chaînes américaines, européennes et internationales, ainsi que pour les plateformes SVOD. Les contenus créés et commercialisés par Reel One séduisent des millions de spectateurs dans le monde entier.



Cette année, Reel One commercialisera plus de 75 téléfilms, parmi lesquels des téléfilms thriller, romantiques et de Noël.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.