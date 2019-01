Boulogne, le 14 janvier 2018

TF1 S'ASSOCIE AU FESTIVAL DE L'ALPE D'HUEZ

- Festival du Film de Comédie -

Partenaire de premier plan du cinéma français, TF1 a choisi d'accompagner la 22ème édition du Festival du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez en Isère qui débutera mardi 15 janvier et se tiendra jusqu'au 20 janvier. Le jury sera présidé par Alexandra Lamy, entourée des comédien(ne)s Rossy de Palma, Anne Marivin, Eric Elmosnino et Rayane Bensetti.

Cette année, deux journalistes de LCI seront maitresses de cérémonie. Hélène Mannarino, qui présente Carte Blanche sur La Chaine Info, ouvrira le festival et présentera également la soirée du mercredi. A partir du jeudi, Pascale de la Tour du Pin, présentatrice de La Matinale LCI prendra le relai et assurera la présentation des soirées, ainsi que la cérémonie de clôture, samedi 19 janvier.

Huit films français ont été sélectionnés par le festival, qui couronne chaque année les meilleures comédies. Parmi ces réalisations, plusieurs premiers films en compétition et le dernier long-métrage de Mohamed Hamidi, Jusqu'ici tout va bien, coproduit par TF1 Films Production, filiale du groupe TF1.[1]

Synopsis : Fred Bartel est le charismatique patron d'une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l'administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l'équipe d'Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le début d'une grande histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.

Le groupe TF1 est très heureux de présenter ce film en ouverture et très fier d'accompagner, comme chaque année, le Festival de l'Alpe d'Huez, 1er grand rendez-vous cinéma de l'année, découvreur de succès et unique festival dédié aux films de Comédie. Ce partenariat est une illustration de l'ambition du Groupe dans la création et le cinéma français.

Avec entre 15 et 20 films coproduits par an et plus de 40 millions d'euros investis chaque année dans la production cinématographique, le groupe TF1 se positionne en effet en partenaire majeur et en allié de premier plan dans la valorisation du cinéma français. En 2018, TF1 détient les quatre premières places du box-office national pour des films français avec Les Tuche 3, Le Grand Bain, La Ch'tite Famille et Taxi 5.

Pour tout connaitre sur l'actualité du Festival et sur la sélection : http://www.festival-alpedhuez.com/

A propos du groupe TF1

Le groupe TF1 est le groupe audiovisuel privé leader de la télévision en France avec cinq chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI) et des chaînes thématiques sur la télévision payante (TV Breizh, Histoire, Ushuaïa TV et Serieclub - détenue à 50 %). Le groupe TF1 développe une déclinaison digitale performante de ses programmes sur MYTF1 et des offres de vidéo à la demande avec MYTF1VOD et TFOU MAX.

Le groupe TF1 est présent dans la production et la distribution de contenus notamment via Newen dont le principal objectif est d'accélérer le déploiement de la production et de la distribution au niveau international.

Le groupe TF1 s'est renforcé dans le digital avec l'acquisition du groupe Aufeminin en avril 2018, de Neweb en juillet, puis de Doctissimo en octobre.

Le groupe TF1 propose une large palette d'activités dans des domaines clés du divertissement et des loisirs avec TF1 Entertainment (jeux de sociétés, production musicale et spectacles, licences et édition), le cinéma avec TF1 Films Production et TF1 Studio et le télé-achat avec Téléshopping.

Le groupe TF1 est aujourd'hui présent dans 10 pays et compte 3 500 collaborateurs.

Le groupe TF1 est côté à la bourse de Paris (Euronext Paris : ISIN FR0000054900).

[1] Sortie en salle le 27 février 2019.