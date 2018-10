TF1 : UN AN APRES SON LANCEMENT, STUDIO71 CONFIRME SON SUCCES

Mercredi 03 octobre 2018

UN AN APRES SON LANCEMENT

STUDIO71 FRANCE CONFIRME SON SUCCES

700 MILLIONS DE VIDEOS VUES PAR MOIS

LE RESEAU DOUBLE SON AUDIENCE EN 1 AN !

250 OPERATIONS POUR SES PARTENAIRES ANNONCEURS

Un an après son lancement, Studio71 France, fruit d'une alliance inédite avec le réseau international Studio71 et le Groupe TF1, s'est imposé comme un acteur incontournable de l'influence. Avec plus de 150 influenceurs multi-plateformes et 700 millions de vidéos vues chaque mois, Studio71 double son audience, portée par le développement de nouvelles thématiques et l'arrivée de nouveaux influenceurs au sein de son réseau. Spécialiste du marketing de l'influence, Studio71 a également démontré son savoir-faire en matière de production : des vidéos pour ses influenceurs, des dispositifs toujours plus innovants pour les marques, des programmes en développement et à destination de toutes les plateformes de consommation. En alliant puissance et synergies web/TV efficaces Studio71 a séduit de nouveaux talents à l'image du duo d'humoristes, le PalmaShow, qui rejoint le réseau. Egalement producteur d'événement, Studio71 déclinera très bientôt en marque média ambitieuse « Getbeauty », dont la 3 ème édition aura lieu durant l'été 2019.

Avec plus de 150 influenceurs multiplateformes au sein de son réseau, Studio71 a renforcé son leadership sur ses thématiques de prédilections : la « beauté/lifestyle » et « l'humour ». Pour répondre aux évolutions des usages et des besoins de ses partenaires, le réseau a également développé de nouvelles verticales avec le « gaming » et la communauté des « digitalmum ». Ces 4 univers aux communautés engagées lui permettent désormais de réaliser une audience mensuelle de 700 millions de vidéos vues. Alliance de la puissance et du ciblage, le réseau maintient son approche 100% brandsafe.



Le duo PalmaShow rejoint le réseau Studio71.

Son expertise sur le management des chaînes et la production de campagnes de marque multi-plateformes ambitieuses, permettent à Studio71 de compter, parmi son réseau, les influenceurs les plus puissants dont 33 influenceurs ayant dépassé le million d'abonnés. Ils ont rejoint Studio71 cette année :

PalmaShow : (3 M d'abonnés YouTube)

Iris Mittenaere : (1.8 M d'abonnés sur Instagram)

Clara Marz : (1.1 M d'abonnés sur Instagram)

Siphano : (2 M d'abonnés sur YouTube)

Des formats vidéo innovants et le lancement d'un label de podcasts.

Studio71 s'impose désormais comme un acteur référent de la production digitale. En 1 an, le réseau a multiplié la production de formats vidéos innovants, aux nouvelles écritures, en mettant ses studios et son expertise sur les contenus, au service des marques comme des talents. Studio71 accompagne également les talents dans de nouvelles formes d'expression, et cela s'illustrera prochainement par le lancement d'un label de podcasts.

Des synergies ambitieuses avec les antennes du Groupe.

En 1 an, le groupe a multiplié les collaborations entre les talents digitaux de Studio71 et les antennes du Groupe TF1 :

- Les Lolywood : production de 60 épisodes diffusés en quotidienne sur TFX et MYTF1 en septembre 2017, une production renouvelée pour une seconde saison.

- Lufy : présentatrice de l'émission Beauty Match sur TFX, qui reviendra bientôt pour la 2ème saison

- Clara Marz : marraine de la Vox The Voice, nouveautés digitales de la dernière saison.

- Ibra TV et Studio Danielle, candidats du parcours Ninja Warrior.

Un partenaire incontournable des annonceurs, 250 opérations commerciales en 1 an.

Fort d'une galaxie de talents puissants, Studio71 s'est imposé en seulement 1 an, comme un acteur incontournable du marketing d'influence. Le savoir-faire du réseau sur la production de campagnes de marques créatives, a permis à Studio71 de concrétiser plus de 250 collaborations. A l'image du dernier clip vidéo de l'influenceur Seb la frite, produit par Studio71 pour la marque Clairefontaine, qui atteint près de 1 million de vidéos vues en seulement 1 semaine.



La 3ème édition de l'événement Get Beauty, aux côtés d'Auféminin et une déclinaison en marque media.

Leader sur l'influence beauté, Studio71 annonce une 3ème édition de l'événement Get Beauty en 2019 qui avait, lors de sa seconde édition, réuni plus de 80 influenceuses beauté, 10.000 visiteurs et plus de 17 marques partenaires. Cette année, Aufeminin s'associe à l'évènement afin d'offrir aux parents présents, des expériences à vivre avec leurs ados, autour de la beauté et de la mode. Le label Get Beauty, désormais incontournable auprès de la cible des 13-25 ans, se déclinera bientôt en marque media sur une offre de contenus multi-plateformes.