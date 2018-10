TF1 : UNE SAISON 2 POUR LE PROGRAMME D’ACCELERATION DU GROUPE TF1 A STATION F

Boulogne, le 10 octobre 2018

UNE SAISON 2 POUR LE PROGRAMME D'ACCELERATION

DU GROUPE TF1 A STATION F

Dans le cadre de sa transformation le Groupe TF1 a souhaité, il y a maintenant plus de 3 ans, impulser une dynamique d'open innovation avec l'écosystème start-up. A travers ce programme d'accélération à Station F, le MediaLab TF1 a l'ambition d'expérimenter et d'industrialiser des services et des solutions toujours plus innovants répondant aux nouveaux usages du marché. Fort d'un bilan fructueux pour les quatre premières start-up, le programme intègre 6 nouvelles jeunes pousses dont les technologies répondent elles aussi aux enjeux stratégiques du Groupe.



UNE SAISON 2 : 6 NOUVELLES START-UP

#new #machinlearning #videonewsbridge

Newsbridge est une plateforme qui classe automatiquement les vidéos en se basant sur des technologies cognitives et d'intelligence artificielle. En croisant reconnaissance des visages, objets, scènes, transcription audio et leur contexte sémantique, Newsbridge permet un accès inédit aux contenus, tant pour de l'archivage, de la recherche ou du derush.

#data #audiences #performances

Daily D'initiés fournit aux chaînes de télévision un outil d'analyse de leurs audiences multisupports. Basées sur de multiples sources de données, que ce soit celles fournies par Médiamétrie aux informations liées aux grilles de programme, les applications Daily d'initiés proposent des visualisations adaptées et performantes pour chacune des équipes métiers.

#Bot #reach#messenger

Sentlty est une solution qui permet aux marques, grâce à un outil de création de chatbot simplifié, d'interagir avec leur communauté sur de nouveaux canaux de communication plus performants et de manière automatique via différentes interfaces conversationnelles (Facebook Messenger, WhatsApp, Assistants vocaux, Web…)

#web #techforgood #accessibilité

FACIL'iti est une solution qui rend accessible les sites internet aux individus souffrant de troubles visuelles, moteurs ou cognitifs. La plateforme s'intègre directement dans le site web de la marque pour répondre aux besoins de confort de navigation des internautes en situation de handicap.

#debat #civitech #nouveau media

Le Drenche est un journal décliné en version digitale et papier, imprimé à 80 000 exemplaires et distribué dans les universités et grandes écoles tous les mois. Avec l'objectif de faire de ses lecteurs des citoyens engagés, Le Drenche ouvre le débat autour de questions d'actualité et permet de se forger une opinion en proposant deux tribunes d'avis opposés, le Pour et le Contre.

#kidtech #ar #culture

Little Globe-Trotter conçoit des guides touristiques/ culturels numériques pour les enfants. A travers des dessins animés intégrés en 360 et des jeux, les 4-10 ans vont partir à la découverte du patrimoine culturel Français et internationnal. Des applications ludiques et pédagogiques qui vont les rendre curieux et accrocs aux visites culturelles.

BILAN DE 1ERE SAISON DU PROGRAMME D'ACCELERATION

NOMALAB

Sponsor TF1 : Media Factory

La start-up Nomalab propose une offre de services, pour les industries audiovisuelles, qui rassemble dans une interface web tout le servicing pour gérer les flux de contenus échangés quotidiennement entre les producteurs et les diffuseurs.

Durant les 6 mois du programme, Nomalab a collaboré avec l'objectif :

• D'améliorer l'offre de service des clients de TF1 Studio : la solution de Nomalab permet désormais d'améliorer le processus de livraison des contenus à destination des clients de TF1 Studio. En quelques clics sur la plateforme web Nomalab, les acquéreurs de droits audiovisuels pourront bientôt être livrés des contenus directement au format de diffusion désiré. Grâce ce nouveau service, ils gagneront du temps et une meilleure visibilité sur l'avancement de la livraison et économiseront des coûts de transformation.

• D'ajouter un nouveau service de livraison à la Media Factory TF1 : les équipes du management des médias de TF1 ont travaillé avec Nomalab pour mettre au point sur la plateforme, un service permettant aux producteurs indépendants de livrer des contenus destinés aux antennes, aux normes de diffusion du Groupe.

PLAYPLAY

Sponsor TF1: Direction des Programmes

PlayPlay est une solution technologique qui permet de produire très simplement des contenus vidéo de haute qualité. Destinée aux médias et marques qui animent des communautés sur les réseaux sociaux, PlayPlay aide les community managers à poster en quelques secondes des contenus à fort potentiel d'engagement sur Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat.

Les 6 mois du programme de PlayPlay ont permis :

• De renforcer la production de formats vidéo sociaux en multipliant les collaborations avec différentes directions. L'accélération a débouché sur la signature d'un contrat pour TF1, LCI et Téléshopping qui utilisent désormais le service de production vidéos sociales proposé par PlayPlay.

SYNCHRONIZED

Sponsor TF1 : Direction des Programmes

Synchronized est une société Franco/Anglaise qui créée de nouvelles manières d'interagir avec les contenus audiovisuels. La plateforme « Smart Video » de Synchronized permet de transformer tout programme audiovisuel en expérience enrichie et personnalisée. Le parcours linéaire d'une vidéo devient interactif et s'y s'ajoutent des contenus, des fonctionnalités et des services internet

Durant les 6 mois du programme, Synchronized a déployé sa technologie dans l'écosystème MYTF1 avec l'objectif :

• De proposer un nouveau service aux utilisateurs de MYTF1. Grâce à son player intelligent, l'internaute a la possibilité de personnaliser son expérience de lecture en choisissant de consommer ses séquences préférées d'une émission. Après un premier essai réussi sur le programme 50Mn Inside, les équipes ont mis en ligne début septembre sur MYTF1 une expérience totalement nouvelle autour du programme Quotidien.

ZENWESHARE

Sponsor TF1 : Direction Digital - data

La technologie innovante de ZenWeShare s'appuie sur une analyse, en temps réel, de plus de 3500 indicateurs de navigation d'un utilisateur de plateforme digitale. Cette data génère de nouveaux segments basés sur les profils psychologiques des internautes (par exemple: les extravertis, les émotifs, les ambitieux…)

Durant les 6 mois du programme, ZenWeShare a déployé sa technologie au sein de l'écosystème MYTF1 avec 2 objectifs :

• Bâtir pour TF1 Publicité une nouvelle offre publicitaire qui permet aux annonceurs de réaliser des spots ciblés aux différentes catégories répertoriées par la solution de ZenWeShare.

• Adresser aux utilisateurs de MYTF1 des contenus personnalisés en fonction de leur profil tels que des newsletters.

Christine Bellin : Directrice Stratégie, Développement et Transformation du Groupe TF1 :

« Le Groupe TF1 a la responsabilité de déployer au sein de son environnement des solutions et des services toujours plus innovants, qui répondent à nos enjeux stratégiques, que ce soit dans le domaine de l'amélioration de l'expérience client, de l'intelligence artificielle ou bien des nouveaux formats de News. Notre programme MediaLabTF1 à Station F, nous permet d'accélérer ce processus d'innovation et de co-construire, de manière très concrète, avec l'écosystème start-up, le futur de nos métiers. »

A propos du programme d'accélération Medialab TF1 : Représentant de la thématique « Media » à Station F, le Groupe TF1 a lancé en Janvier 2018, un programme d'accélération, qui a pour objectif, d'expérimenter et d'industrialiser des solutions et des services innovants, en phase avec les nouveaux usages du marché et l'évolution des métiers. Pendant le programme, d'une durée de 6 mois, les start-up bénéficient d'un accompagnement opéré par des experts et des sponsors métier du Groupe TF1. L'Atelier BNP vient compléter ce dispositif d'accompagnement des start-up sur les enjeux stratégiques business.