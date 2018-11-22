TF1 : acquiert des droits sur des matches de hand auprès de beIN

22 novembre (Reuters) - TF1 a annoncé jeudi dans
un communiqué :
* AVOIR ACQUIS AUPRÈS DE BEIN SPORTS LES DROITS DE DIFFUSION
DE
PLUSIEURS MATCHS DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE HANDBALL MASCULIN
ET FÉMININ SUR LA PÉRIODE 2019 À 2025.
* LE GROUPE TF1 SERA LE DIFFUSEUR EXCLUSIF EN CLAIR, SUR
CHACUNE
DES COMPÉTITIONS, DE 3 MATCHS DE LEQUIPE DE FRANCE DURANT LES
PHASES DE POULE AINSI QUE LA 1/2 FINALE EN CAS DE PARTICIPATION
DE LEQUIPE DE FRANCE, SOIT JUSQUÀ 4 RENCONTRES DES ÉQUIPES DE
FRANCE POUR CHAQUE ÉDITION.
* TF1 DIFFUSERA, EN EXCLUSIVITÉ EN CLAIR, LA FINALE DES
CHAMPIONNATS DE HANDBALL MASCULIN ET FÉMININ EN CAS DE
QUALIFICATION DE LÉQUIPE DE FRANCE.
* TOUS CES MATCHS SERONT ÉGALEMENT CO-DIFFUSÉS EN DIRECT PAR
BEIN
SPORTS.
Le communiqué : https://bit.ly/2PPyacE
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(Rédaction de Paris)