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TF1 : acquiert des droits sur des matches de hand auprès de beIN

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22/11/2018 | 18:17

22 novembre (Reuters) - TF1 a annoncé jeudi dans un communiqué :

* AVOIR ACQUIS AUPRÈS DE BEIN SPORTS LES DROITS DE DIFFUSION DE PLUSIEURS MATCHS DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE HANDBALL MASCULIN ET FÉMININ SUR LA PÉRIODE 2019 À 2025.

* LE GROUPE TF1 SERA LE DIFFUSEUR EXCLUSIF EN CLAIR, SUR CHACUNE DES COMPÉTITIONS, DE 3 MATCHS DE LEQUIPE DE FRANCE DURANT LES PHASES DE POULE AINSI QUE LA 1/2 FINALE EN CAS DE PARTICIPATION DE LEQUIPE DE FRANCE, SOIT JUSQUÀ 4 RENCONTRES DES ÉQUIPES DE FRANCE POUR CHAQUE ÉDITION.

* TF1 DIFFUSERA, EN EXCLUSIVITÉ EN CLAIR, LA FINALE DES CHAMPIONNATS DE HANDBALL MASCULIN ET FÉMININ EN CAS DE QUALIFICATION DE LÉQUIPE DE FRANCE.

* TOUS CES MATCHS SERONT ÉGALEMENT CO-DIFFUSÉS EN DIRECT PAR BEIN SPORTS. Le communiqué : https://bit.ly/2PPyacE Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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