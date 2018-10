TF1 : acquisition de Doctissimo finalisée

11/10/2018 | 07:44

Suite à l'annonce du 12 juillet, TF1 et Lagardère indiquent avoir finalisé l'acquisition de 100% des titres de Doctissimo par le groupe de télévision, lui permettant de renforcer ses positions sur la cible féminine et sur les verticales santé-bien-être.



'Doctissimo a vocation à rejoindre le nouveau pôle d'activités digitales du groupe TF1 qui rassemble des marques à forte notoriété, parmi lesquelles Neweb, aufeminin, Marmiton, My Little Paris, Studio 71, MinuteBuzz,...', explique-t-il.



Propriété de Lagardère depuis 2008, Doctissimo a rassemblé en 2017 une audience de 12 millions de visiteurs uniques pour près de 40 millions de visites par mois à travers ses sites internet en France, en Italie et en Espagne, ainsi que ses forums et ses applications.



