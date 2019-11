TF1 : acquisition des droits sur l'UEFA Euro 2020 avec M6

27/11/2019 | 09:32

TF1 et M6 annoncent l'acquisition des droits de diffusion du prochain UEFA Euro 2020 qui aura lieu du 12 juin au 12 juillet 2020, permettant aux deux groupes médias de se partager, en exclusivité en clair, 23 meilleures affiches de la compétition.



Plus précisément, seront diffusés par TF1 ou M6, 12 matchs de poules dont le match d'ouverture et les matchs de l'Equipe de France, cinq huitièmes de finale, trois quarts de finale, les demi-finales et la finale.



Cette édition se déroule à travers 12 villes : Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg. Le tirage au sort du tableau de la compétition aura lieu le 30 novembre sur TMC et W9.



