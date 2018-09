TF1 : annonce le départ de Patrick Buisson

21/09/2018 | 16:49

Le Groupe annonce la démission de Monsieur Patrick Buisson de son mandat de Directeur Général de la société Histoire SAS.



' Patrick Buisson a largement contribué au développement et au succès de la chaîne Histoire au cours de ces 11 dernières années ' indique le groupe.



' Le Groupe TF1 le remercie pour son engagement pendant près de 20 ans et le travail accompli depuis sa nomination, en 2007, à la Direction générale de la chaîne Histoire ' rajoute la direction.



