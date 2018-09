TF1 : bien orienté avec un relèvement de broker

19/09/2018 | 15:48

TF1 gagne 1,2% et surperforme ainsi la tendance à Paris, soutenu par Barclays Capital qui remonte son conseil à 'surpondérer' avec un objectif de cours maintenu à 12 euros, après une sous-performance de 23% du titre depuis le début de l'année.



'Surtout qualitative, la journée investisseurs a démontré que TF1 évolue lentement, mais sûrement, d'une position dominée par la publicité télévisuelle (modèle d'Europe du Sud) vers la diversification (modèle d'Europe du Nord)', souligne en outre le broker.



Barclays Capital voit aussi trois sources de potentiel de hausse à plus court terme, à savoir la dynamique publicitaire actuelle, les changements de régulation et le rally de fin d'année habituel des médias où les diffuseurs sont fortement présents.



