TF1 bondit après la publication d'un résultat net en forte hausse

Dans un marché sans direction CAC 40 (-0,10%) TF1 (+6,18% à 7,39 euros) s'adjuge une troisième place sur le podium du SBF 120. Les investisseurs applaudissent un bon cru des résultats 2019. Le groupe audiovisuel a fait état d'une augmentation de 21,5% de son résultat net part du groupe à 154,8 millions d'euros et affiche un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 2,1% à 2,337 milliards. TF1 a également annoncé une bonne nouvelle concernant sa marge opérationnelle courante, celle-ci s'affiche désormais à deux chiffres et s'établit à 10,9%, en hausse de 2,2 points.Côté analystes, UBS souligne que le chiffre d'affaires du groupe audiovisuel est en ligne avec le consensus. L'EBIT (255 millions d'euros) est en quant à lui au dessus du consensus des analystes (239 millions) et des anticipations du courtier (237 millions). Le courtier maintient sa recommandation à Neutre ainsi que son objectif de cours à 7,60 euros sur TF1.Les revenus publicitaires de la première chaine française sont stables à 1,658 milliard. La chaine souligne que l'ensemble de ces résultats la confortent dans sa capacité à améliorer sa rentabilité. Le groupe anticipe pour 2020 un taux de marge opérationnelle courante à 2 chiffres et un coût des programmes de 985 millions, qu'UBS salue. Le coût des programmes pour 2019 est de 985,5 millions d'euros contre 1,014 milliard en 2018.La première chaine de télévision généraliste en France a annoncé dans son communiqué que son conseil d'administration proposera à l'assemblée générale mixte du 17 avril 2020 une hausse de 25% de son dividende en 2019 à 0,50 euro par action, soit 68% du résultat net.Au 31 décembre 2019, les capitaux propres part du groupe atteignent 1,56 milliard d'euros pour un total de bilan de 3,344 milliards d'euros.