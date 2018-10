TF1 : confirme ses objectifs 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TF1 a affiché un résultat net part du groupe 81,7 millions d'euros pour les neuf premiers mois du groupe, en recul de 3,5 millions d'euros, par rapport à la même période en 2017 (qui incluait le résultat de la cession de la participation dans Groupe AB). Le résultat opérationnel courant s'élève à 124,2 millions d'euros, en hausse de 7,7 millions d'euros. Enfin, Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'établit à 1,575 milliard d'euros, en hausse de +6,9%, et tiré par les performance du chiffre d'affaires publicitaire du média télévision, et à la stratégie de diversification du groupe.Les résultats des neuf premiers mois viennent confirmer les objectifs annuels du groupe, à savoir une progression du taux de marge opérationnelle courante.Par ailleurs, TF1 a précisé : " Compte tenu des économies réalisées à fin septembre sur le coût des programmes, le groupe devrait atteindre dès 2018 l'objectif de 960 millions d'euros (hors événements sportifs majeurs) pour les cinq chaînes en clair et réitère sa guidance d'un coût des programmes moyen de 960 millions (hors événements sportifs majeurs) sur la période 2018- 2020."