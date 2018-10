TF1 : confirme ses objectifs après une hausse de 6,6% de la publicité au 3e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe audiovisuel TF1 a confirmé mardi ses objectifs pour l'année en cours, alors que ses résultats ont été tirés au troisième trimestre par la Coupe du monde de football et par le lancement de nouveaux programmes à la rentrée.

Sur la période de juillet à septembre, le résultat net du groupe est ressorti à 15,9 millions d'euros, contre 10,4 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 23,7 millions d'euros, contre 8,5 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires total a progressé à 492 millions d'euros, contre 432 millions d'euros, porté par une hausse de 6,6% des recettes publicitaires.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de TF1 a augmenté de 6,9%, à 1,57 milliard d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant a progressé de 6,6%, à 124,2 millions d'euros, faisant ressortir une marge stable à 7,9%.

Hors coût de la Coupe du monde, le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 12,4%, en hausse de 4,5 points par rapport à l'année précédente, a précisé le groupe dans un communiqué.

Compte tenu des économies réalisées à fin septembre sur le coût des programmes, le groupe devrait atteindre dès 2018 l'objectif de 960 millions d'euros d'économies (hors événements sportifs majeurs) pour les cinq chaînes en clair et réaffirme son objectif d'un coût des programmes moyen de 960 millions d'euros (hors événements sportifs majeurs) sur la période 2018-2020.

Par ailleurs, TF1 vise toujours une progression de son taux de marge opérationnelle courante (hors événements sportifs majeurs) en 2018, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres en 2019. La première chaîne réaffirme par ailleurs "son ambition de croissance des activités hors publicité des cinq chaînes en clair qui devraient représenter au moins un tiers du chiffre d'affaires consolidé en 2019".

Lors d'une journée investisseurs mi-septembre, le groupe avait indiqué vouloir "réduire sa dépendance au seul marché publicitaire télévisuel français", en développant sa présence sur Internet et dans les contenus. Il vise ainsi un chiffre d'affaires pour son pôle digital de l'ordre de 250 millions d'euros d'ici à trois ans, porté notamment par les rachats des sites Aufeminin et Doctissimo cette année. Le groupe a également racheté en avril l'intégralité des studios Newen, producteur entre autres fictions de "Plus Belle la Vie".

