TF1 : distingué dans un classement d'égalité hommes-femmes

03/10/2019 | 07:53

Le groupe de télévision TF1 indique figurer, pour la deuxième année consécutive, dans le top 100 mondial 2019 des entreprises les plus respectueuses de l'égalité hommes-femmes et occuper cette année la 24ème place (source Equileap) avec un score en hausse à 64%.



Ce score est attribué sur la base de critères comme le pourcentage de femmes aux postes de direction et l'ampleur des inégalités salariales. TF1 revendique aussi dans ce classement les places de premier groupe media et de troisième entreprise française.



