TF1 et Canal+ signent un nouvel accord de distribution global

PARIS, 14 novembre (Reuters) - Les groupes TF1 et Canal+ ont annoncé mercredi la signature d'un nouvel accord de distribution global, qui permettra à la filiale de Vivendi d'intégrer dans ses offres toutes les chaînes du groupe de télévision contrôlé par Bouygues ainsi que les contenus numériques qui y sont associés.

L'accord, qui conforte le partenariat entre les deux groupes, s'accompagne d'un nouveau partenariat élargi entre TF1 et le service de vidéos en ligne Dailymotion, autre filiale de Vivendi.

L'ensemble des programmes et nouvelles fonctionnalités prévus par l'accord seront disponibles prochainement dans les offres Canal et pour la première fois via myCANAL, un service qui permet d'accéder aux contenus proposés par Canal sur les écrans connectés.

Le communiqué : https://bit.ly/2Pt9oPh

(Dominique Rodriguez, édité par Marc Angrand)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOUYGUES 0.53% 32.55 -25.24% TF1 -1.15% 9.015 -25.76% VIVENDI -0.79% 21.32 -4.15%