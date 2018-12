TF1 : et M6 pénalisés par JPMorgan

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION -4.61% 14.07 -31.51% TF1 -6.59% 7.085 -38.26%

TF1 (-5,34% à 7,18 euros) et M6 (-3,86% à 14,168 euros) sont pénalisés par une note de JPMorgan consacrée au secteur des médias. Le bureau d’analyses s’inquiète du « ralentissement » du cycle d’investissement et anticipe un ralentissement de la croissance de la publicité européenne de 2,6% en 2018 à 1,8% en 2019, ce qui pourrait impacter les deux groupes.Concernant TF1, JPMorgan maintient son opinion Neutre, et abaisse son objectif de cours de 11,50 à 8,30 euros. En tenant compte des perspectives publicitaires dégradées du secteur, le broker anticipe une baisse des revenus comprise entre -1,5% et 0%, contre une précédente fourchette de comprise entre 0% et +1% en 2019/2020, ainsi qu'un BPA en baisse de 6% à 15%, "compte tenu du haut niveau d'endettement opérationnel de l'entreprise".Du coté de M6, le bureau d'analyses maintient son opinion Neutre, assortie d'un objectif de cours ajusté de 21 à 17 euros, JPMorgan anticipe une baisse du chiffre d'affaires du groupe de l'ordre de 2% à 3% en 2019/20 et un BPA en repli de 5% à 9%.