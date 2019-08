TF1 : feu vert de l'Autorité de la concurrence à Salto

12/08/2019 | 15:33

TF1, M6 et France Télévisions annoncent que leur entreprise commune Salto va pouvoir démarrer son activité, suite à l'avis favorable du CSA le 17 juillet et l'autorisation rendue ce jour par l'Autorité de la concurrence.



Le lancement de l'offre commerciale de Salto est prévu au premier trimestre 2020 et 'constituera une avancée majeure pour le secteur audiovisuel français, qui fait face à la concurrence frontale des plateformes internationales' selon les trois groupes.



Avec Salto, ils expliquent qu'ils 'conjugueront leurs forces et proposeront une réponse locale ambitieuse aux nouvelles attentes du public, tout en renforçant davantage encore leur participation active à la création française et européenne'.



