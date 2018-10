TF1 : finalise l'acquisition de Doctissimo auprès de LAGARDERE

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LAGARDÈRE -1.02% 25.21 -4.71% TF1 -2.02% 8.995 -25.27%

TF1 a annoncé avoir bouclé le rachat de Doctissimo auprès de Lagardère. Le site va rejoindre le nouveau pôle d’activités digitales du groupe audiovisuel qui rassemble des marques comme Neweb, aufeminin, Marmiton, Studio 7, MinuteBuzz et bien d’autres. Doctissimo a rassemblé en 2017 une audience de 12 millions de visiteurs uniques pour près de 40 millions de visites par mois selon un communiqué, à travers ses sites interne en France, en Italie et en Espagne, mais également ses forums et applications." Avec le rachat de Doctissimo, le groupe TF1 se positionne sur une marque forte, dotée d'une communauté importante, qui lui permet de renforcer ses positions sur la cible féminine et sur les verticales "santé-bien-être" " ajoute TF1 dans un communiqué.