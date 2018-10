TF1 : finalise le rachat de Doctissimo à Lagardère

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe audiovisuel TF1 (TFI.FR) a annoncé mercredi avoir finalisé le rachat pour un montant non communiqué du site Doctissimo, pour lequel des négociations avaient été engagées en juillet avec le groupe Lagardère.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de TF1 visant à réduire sa dépendance à l'égard du seul marché publicitaire télévisuel, tandis que Lagardère poursuit la réduction de la voilure de son pôle médias.

En juillet, Lagardère avait indiqué retenir une valeur d'entreprise de 60 millions d'euros pour son pôle "e-santé", qui comprenait Doctissimo et le site de rendez-vous médicaux en ligne MonDocteur, cédé à la startup française Doctolib.

Créé en 2000 et propriété du groupe Lagardère depuis 2008, Doctissimo a rassemblé en 2017 une audience de 12 millions de visiteurs uniques pour près de 40 millions de visites par mois à travers ses sites internet en France, en Italie et en Espagne, ainsi qu'à travers ses forums et ses applications, a indiqué TF1 dans un communiqué.

En mettant la main sur "une marque forte, dotée d'une communauté importante", TF1 renforce "ses positions sur la cible féminine" et sur les thématiques "santé" et "bien-être", a souligné le groupe audiovisuel.

Doctissimo intégrera le nouveau pôle d'activités digitales de la première chaîne, qui comprend des marques comme Neweb, aufeminin, et Marmiton.

- Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; tvarela@agefi.fr ed: JEB

