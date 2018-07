TF1 : la Coupe du Monde pèse sur la marge mais dope les revenus publicitaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TF1 affiche un bénéfice net part du groupe de 41 millions d'euros à l'issue du deuxième trimestre, contre 46,8 millions un an plus tôt. Son résultat opérationnel courant a également baissé, passant de 71,1 à 62,2 millions. Sa marge opérationnelle courante est ressortie à 10,6%, en repli de 2,6 points. Enfin, le chiffre d'affaires trimestriel de TF1 a augmenté de 8,3% à 584,3 millions. Son seul chiffre d'affaires publicitaire, tiré par les fortes audiences de la Coupe du Monde, a augmenté de 6% à 443,7 millions.Sur l'ensemble du premier semestre, TF1 a vu son bénéfice net reculer de 12% à 65,8 millions d'euros. Un an plus tôt, le résultat net incluait une partie du résultat de la cession de la participation dans Groupe AB. Son résultat opérationnel courant a baissé de 6,9% à 100,5 millions d'euros. Le coût de la Coupe du Monde (impact de 46 millions d'euros sur le semestre) est en grande partie compensé par la maîtrise des coûts des programmes et la croissance des activités de production, indique le groupe.Il représente 9,3% (-1,1 point) d'un chiffre d'affaires semestriel de 1,08 milliard d'euros, en croissance de 3,9%.Le seul chiffre d'affaires publicitaire a progressé sur la période de 3,6% pour atteindre 812,4 millions. Cette hausse est liée à la croissance du chiffre d'affaires des cinq chaînes en clair (+1%) et des revenus publicitaires digitaux sur le semestre.TF1 a confirmé ses guidances annuelles, à savoir qu'il vise toujours dès 2018, une progression du taux de marge opérationnelle courante (hors événements sportifs majeurs). L'objectif d'un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres en 2019 a été réaffirmé, ainsi que la volonté de maîtriser les coûts de grille à 960 millions d'euros (hors événements sportifs majeurs) pour les cinq chaînes en clair du groupe sur la période 2018-2020.