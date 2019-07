TF1 : monte à 51 % dans le capital du label indépendant de musique Play Two

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TF1 annonce sa montée au capital du label indépendant de musique Play Two et sa prise de participation majoritaire de 51 %. Société de production musicale et de spectacles créée en octobre 2016 par Julien Godin et Sébastien Duclos, Play Two accompagne les carrières d'artistes populaires comme Gim's, MC Solaar, David Hallyday, Trois Cafés Gourmands, Kids United.Pour Gilles Pélisson, PDG de TF1 : "En renforçant notre position dans l'industrie musicale, nous affirmons une nouvelle fois notre ambition d'être un acteur clé du divertissement. Avec Play Two, label en plein essor, nous confirmons notre détermination à jouer un rôle encore plus actif dans le monde artistique en soutenant des projets innovants et en accompagnant des talents très fédérateurs".