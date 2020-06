TF1 : nomination à la direction générale de Unify

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le pôle rassemblant les nouvelles activités digitales du groupe TF1, Unify, a annoncé la nomination de Sabina Gros en tant que directrice générale France et Europe en charge des revenus et des publishers. Le groupe précise qu'en tant que responsable des revenus, Madame Sabina Gros a pour mission de définir et assurer le développement du chiffre d'affaires publicitaire de Unify, incluant tous les canaux de vente : vente gré-à-gré et programmatique, data.Aussi, l'objectif est de créer des offres globales en développant les synergies entre chacune des offres médias et solutions business de Unify afin de proposer aux agences et aux annonceurs français et européens des solutions pertinentes et ROistes.Diplômée en sciences politiques et relations internationales au MGI-MO (Moscou) et à l'IEP de Paris, Sabina Gros a débuté sa carrière en 1998 chez Publicis Moscou. De 1999 à 2006, elle rejoint MRM Worldwide (McCann). En 2007, elle est nommée Directrice Commerciale de Rapp France et devient, en 2010, Directrice Générale adjointe de Grand Union (Fullsix). En 2012, elle rejoint le groupe Dentsu Aegis , devient CEO de Isobar en 2016, puis CEO de Carat en 2017." L'expérience et l'expertise de Sabina en tant que dirigeante d'agence média constituent un atout unique pour conduire le développement business de Unify. Sa connaissance de la data et du digital sont des expertises indispensables pour faire grandir et engager nos communautés " a déclaré Olivier Abecassis, le président de Unify: