TF1 : nouvel accord sur la création française

14/09/2018 | 08:56

TF1 annonce la signature d'un nouvel accord avec le SATEV, le SPECT, le SPFA, le SPI et l'USPA, modifiant celui signé le 24 mai 2016, pour accompagner les transformations de la filière audiovisuelle de la création française et l'évolution des usages.



La part des investissements de TF1 consacrée aux oeuvres relevant de la production 'indépendante' est ainsi portée de 8% à 8,75% de son chiffre d'affaires net, et celle consacrée aux oeuvres relevant de la production réservée à ses filiales, de 3,25% à 3,75%.



Avec cet avenant, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019 et s'appliquera pour trois ans, le groupe renouvelle son engagement en faveur de la création d'oeuvres patrimoniales à hauteur de 12,5% du chiffre d'affaires net pour une année supplémentaire.



