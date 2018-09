TF1 : objectifs confirmés lors d'une journée investisseurs

18/09/2018 | 10:05

A l'occasion d'une journée investisseurs, TF1 réaffirme son ambition de croissance des activités hors publicité des cinq chaînes en clair qui devraient représenter au moins un tiers du chiffre d'affaires consolidé en 2019.



'Les mouvements amorcés dans le digital et la production permettent au groupe TF1 de réduire sa dépendance au seul marché publicitaire télévisuel français en développant des activités qui offrent d'une part une meilleure visibilité et une plus grande flexibilité', explique-t-il.



Le groupe de médias réitère également ses objectifs de progression de son taux de marge opérationnelle courante dès 2018 (hors événements sportifs majeurs) et à deux chiffres en 2019, et vise une amélioration de la rentabilité sur capitaux engagés à trois ans.



