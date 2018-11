TF1 : prend une participation majoritaire de Gamned!

12/11/2018 | 18:23

Le groupe annonce la prise de participation majoritaire au capital de Gamned!



La prise de participation majoritaire dans Gamned! s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de développement visant à proposer des dispositifs performants, adaptés à l'ensemble des besoins des annonceurs.



' Le groupe souhaite plus particulièrement valoriser les données de ses principales entités (Aufeminin, Doctissimo, Les numériques, Marmiton,...), réexposer ses audiences au-delà de son inventaire dans un cadre de diffusion maîtrisé et ainsi accélérer le développement du programmatique tant en France qu'en Europe ' explique la direction.



' Nous saluons le chemin parcouru par Gamned!, ses talents et son expertise technologique vont nous aider à mieux valoriser nos actifs digitaux et la data qualifiée collectée auprès des annonceurs. Nous pourrons ainsi mettre à leur disposition des capacités de ciblage plus fines et enrichir le dialogue de nos partenaires avec les internautes

au-delà de nos supports ', déclare Gilles Pélisson, PDG du Groupe TF1.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.