TF1 : prévoit une rentabilité "à deux chiffres" en 2020, l'action gagne 7,9%

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action TF1 s'adjuge 7,9% vendredi, à 7,51 euros, après que le groupe audiovisuel a indiqué prévoir une nouvelle marge opérationnelle courante "à deux chiffres" en 2020. TF1 a déjà réussi l'an passé à porter cet indicateur au-dessus du seuil de 10%, conformément à ses prévisions.

En 2019, le résultat opérationnel courant (ROC) de TF1 a bondi de 28,3%, à 255,1 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 10,9%, contre 8,7% en 2018. A ce niveau, le ROC est supérieur de 2,4% aux attentes des analystes d'Oddo BHF, qui prévoyaient 249 millions d'euros. "Malgré une tendance publicitaire difficile sur la fin d'année, le groupe a ajusté à la baisse sa base de coûts", a commenté l'intermédiaire financier.

Le chiffre d'affaires de TF1 a crû de 2,1% l'an dernier, à 2,34 milliards d'euros, soutenu par les revenus du pôle digital Unify, qui ont atteint 173,1 millions d'euros, en amélioration de 49,2%.

L'an passé, le résultat net de TF1 s'est élevé à 154,8 millions d'euros, contre 127,4 millions d'euros en 2018.

TF1 a, par ailleurs, stabilisé sa part d'audience sur cible en 2019, à 32,6%.

Du côté du bilan, la dette nette s'établissait à 126,3 millions d'euros à fin 2019, contre 27,5 millions d'euros un an auparavant. L'augmentation de l'endettement, consécutif notamment aux acquisitions des sociétés De Mensen et Reel One, ne suscite aucune inquiétude puisque représentant à peine 8% des fonds propres.

Lors de l'assemblée générale du 17 avril, le groupe proposera le versement d'un dividende de 0,50 euro par action au titre du dernier exercice, en progression de 25% sur un an.

Après la publication de résultats 2019 globalement supérieurs aux attentes des analystes et conformes à ses objectifs, TF1 a indiqué prévoir une nouvelle marge opérationnelle courante "à deux chiffres" en 2020.

TF1 a également maintenu sa prévision pour 2021 d'une amélioration de la rentabilité sur capitaux engagés par rapport à celle de 2018 (8,8%).

Le coût total des programmes des cinq chaînes en clair du groupe est attendu à 985 millions d'euros en 2020, après être ressorti à 985,5 millions d'euros l'an passé (-2,8%).

Les objectifs à l'horizon 2021 pour le pôle digital Unify sont toujours un chiffre d'affaires d'au moins 250 millions d'euros et un niveau de marge d'excédent brut d'exploitation d'au moins 15%.

