TF1 : projet d'offre publique de retrait sur aufeminin

07/09/2018 | 18:09

TF1 annonce le dépôt prochain d'un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les actions aufeminin.



La société TF1 a annoncé avoir franchi le seuil de 95% de détention au capital d'aufeminin et détenir à ce jour un total de 9 206 457 actions représentant 95,26% du capital et 95,22% des droits de vote de la société.



TF1 a annoncé son intention de déposer dans les prochaines semaines auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire portant sur le solde des actions aufeminin non-encore détenu par le groupe, au prix de 39,47 euros par action.



