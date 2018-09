TF1 : réaffirme ses ambitions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe TF1 (+0,86 à 9,38 euros) a confirmé ses objectifs et dit prévoir une amélioration de sa rentabilité sur capitaux engagés à trois ans. Dans le détail, l’ambition du pôle digital est de poursuivre la croissance de son chiffre d’affaires avec un objectif de l’ordre de 250 millions d’euros à horizon trois ans, ainsi qu’un niveau de marge d’Ebitda d’au moins 15% au terme de cette période.Afin d'accompagner la croissance organique des pôles digital et production, TF1 annonce consacrer un budget annuel d'investissement en croissance externe de l'ordre de 50 millions d'euros sur trois ans.Les mouvements mis en oeuvre dans ces deux pôles permettent au groupe de réduire sa dépendance au seul marché publicitaire télévisuel français, en développant des activités qui offrent une meilleure visibilité avec des cycles économiques plus longs, ainsi qu'une plus grande flexibilité grâce à une structure de coûts plus variables.Le groupe TF1 a également réaffirmé son ambition de croissance des activités hors publicité des cinq chaînes en clair qui devraient représenter au moins un tiers du chiffre d'affaires consolidé en 2019.Par ailleurs, le groupe réitère ses objectifs de progression de son taux de marge opérationnelle courante (hors événements sportifs majeurs) dès 2018, et de taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres en 2019.