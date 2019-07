TF1 : renforce dans la musique en devenant l'actionnaire majoritaire de Play Two

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe audiovisuel TF1 a annoncé mardi avoir augmenté sa participation au capital de la société de production musicale et de spectacles Play Two pour en devenir l'actionnaire majoritaire avec 51% des parts. Le montant de cet investissement n'a pas été communiqué.

"Ce mouvement est une nouvelle illustration de l'ambition du groupe TF1 de constituer un partenaire de premier plan de l'industrie de la musique et de ses talents, au travers de l'exposition des talents de la scène française et internationale sur ses antennes et le développement de ses activités musicales", a indiqué TF1 dans un communiqué.

Le groupe audiovisuel était entré au capital de Play Two au début de 2017, pour un montant inconnu. Fondée en 2016 par les entrepreuneurs Julien Godin et Sébastien Duclos, Play Two accompagne les carrières d'artistes populaires comme Gim's, MC Solaar, David Hallyday, Trois Cafés Gourmands, Kids United.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

