TF1 : renonce à la proposition de dividende 2019 et aux objectifs 2020

TF1 a annoncé que son conseil d’administration, réuni le 31 mars 2020, a décidé de renoncer à la distribution du dividende lors de l’assemblée générale du 17 avril prochain et aux guidances 2020. En renonçant au versement de dividende le groupe audiovisuel a indiqué souhaité participer aux actions de solidarité et aux efforts qui sont demandés à tous ses partenaires et collaborateurs. Néanmoins, le Conseil d’Administration se réunira en août pour réévaluer la situation et analyser l’opportunité de proposer la distribution d’un dividende au titre de 2019.Dans son communiqué de presse du 23 mars dernier, le groupe informait le marché de la suspension de l'ensemble des objectifs annoncés lors de la publication des résultats annuels 2019. Les éléments de contexte ayant évolué depuis cette date comme décrit précédemment, la société doit logiquement renoncer à ses deux objectifs pour l'année 2020 qui étaient les suivants : un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres et un coût des programmes à 985 millions d'euros.Le groupe TF1 confirme que l'assemblée générale mixte se tiendra le vendredi 17 avril 2020 à son siège de Boulogne Billancourt, et précise que, compte-tenu des circonstances actuelles de crise sanitaire, celle-ci se tiendra à huis clos, conformément aux dispositions indiquées dans le communiqué de presse publié le 27 mars dernier.Enfin, l'assemblée générale mixte sera retransmise en direct et dans son intégralité sur son site Internet.