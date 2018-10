TF1 : résultat net part du Groupe de 81,7 ME sur 9 mois

30/10/2018 | 18:11

Le chiffre d'affaires consolidé à 1 575,6 millions d'euros s'élève pour les 9 premiers mois de 2018, en croissance de +6,9%. Celui du secteur des Antennes s'établit à 1 232,4 millions d'euros, en hausse de 43,4 millions d'euros.



Le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 107,8 millions d'euros après la prise en compte de 16,4 millions d'euros de charges non courantes, correspondant à l'amortissement des droits audiovisuels réévalués dans le cadre de l'acquisition de Newen Studios.



Le résultat net part du Groupe ressort à 81,7 millions d'euros, en baisse de 3,5 millions d'euros. Pour rappel, en 2017, le résultat net incluait le résultat de la cession de la participation dans Groupe AB.



Le groupe TF1 confirme ses guidances. Il s'attend dès 2018 à une progression du taux de marge opérationnelle courante pour le Groupe (hors événements sportifs majeurs).



En 2019, il vise une croissance des activités hors publicité des cinq chaînes en clair qui devraient représenter au moins un tiers du chiffre d'affaires consolidé et un objectif de taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres.



En 2021, le groupe s'attend à un chiffre d'affaires du pôle digital d'au moins 250 millions, un niveau de marge d'EBITDA du pôle digital d'au moins 15%, une amélioration de la rentabilité sur capitaux engagés du groupe TF1.



' Compte tenu des économies réalisées à fin septembre sur le coût des programmes, le Groupe devrait atteindre dès 2018 l'objectif de 960 millions d'euros (hors événements sportifs majeurs) pour les cinq chaînes en clair et réitère sa guidance d'un coût des programmes moyen de 960 ME (hors événements sportifs majeurs) sur la période 2018-2020 ' précise la direction.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.