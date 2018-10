TF1 : s'envole de 9%, forte croissance publicitaire

31/10/2018 | 14:55

Le titre s'envole de 9% à la Bourse de Paris après l'annonce des résultats du 3ème trimestre 2018.



Oddo confirme son opinion Achat, avec un objectif de cours porté à 13.7 E, au regard d'un bon momentum publicitaire sur l'année 2018 (+1.6% attendu) ainsi que d'une valorisation toujours anormalement basse.



TF1 a publié des résultats hier soir nettement supérieurs aux attentes, avec une croissance publicitaire de 6.6%, alors qu'Oddo tablait sur +2,5%. L'EBIT est également supérieur aux attentes du bureau d'analyses à 23.7 ME (contre -0.3 MEe) sur le 3ème trimestre.



' Le trimestre a été marqué par un excellent momentum publicitaire, porté par la hausse des recettes publicitaires dégagées lors de la Coupe du Monde mais aussi par la contribution des opérateurs télécoms ' indique Oddo.



' Le point important est que cette performance a été générée à coûts constants (puisque les guidances de coûts sont confirmées) ce qui explique naturellement un fort effet de levier et l'écart avec nos attentes en termes d'EBIT ' rajoute le bureau d'études.



Oddo table ainsi toujours sur un EBIT de 200 ME en 2018 et de 280 ME en 2019



