TF1 : série de nominations

24/05/2019 | 08:50

TF1 annonce qu'à compter du 24 mai, François Pellissier devient directeur général de TF1 Publicité et des Sports du groupe et intègre le comité exécutif. Il succède à Régis Ravanas DGA Publicité et Diversification, ce dernier ayant souhaité quitter le groupe.



Au titre de ses nouvelles responsabilités, lui sont rattachés Sylvia Tassan Toffola, directrice générale déléguée de TF1 Publicité, Laurent Bliaut, DGA Marketing et R&D de TF1 Publicité, et Laurence Pera, directrice TF1 Distribution.



Olivier Jacobs, directeur de TF1 Entertainment et TF1 Studio, est directement rattaché à Gilles Pelisson. Au sein du pôle contenus, Fabrice Bailly prend la direction générale de TF1 Production, en plus de ses fonctions de directeur des programmes et des acquisitions.



