TF1 : signe un nouvel accord de distribution global avec Videofutur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TF1 et l'opérateur fibre Videofutur ont conclu un nouvel accord de distribution global. Cet accord prévoit la distribution par Videofutur d'une part de toutes les chaînes en clair de la TNT du Groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI), et d'autre part des services non linéaires associés à ces chaînes.Les abonnés Fibre Videofutur bénéficieront très prochainement de fonctionnalités sur tous leurs écrans autour des programmes du groupe TF1 : les programmes en replay de MYTF1 avec des fenêtres de diffusion étendues, des programmes en avant-première de leur diffusion TV, de nouvelles fonctionnalités (Cast, Start-over, nPVR) associées aux contenus du groupe TF1.Cette annonce renforce le partenariat entre les deux sociétés qui bénéficient également d'un accord sur la distribution du service TFOU Max, des chaînes TV Breizh et Ushuaïa TV, ainsi que l'exploitation en VOD des films de TF1 Studio.