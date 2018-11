TF1 : un accord pour la diffusion de compétitions de handball

05/11/2018 | 18:34

Le groupe TF1 annonce ce lundi soir avoir signé un accord en vue de la diffusion des quatre éditions du Championnats du Monde IHF de Handball masculin et des quatre éditions du Championnat du Monde IHF de Handball féminin qui se dérouleront entre 2019 et 2025.



Le groupe diffusera ainsi pour chacune de ces compétitions, en exclusivité, la finale en cas de participation de l'équipe de France.



'Au travers de cette acquisition, TF1 confirme sa position dans le domaine des sports collectifs - Football, Rugby et aujourd'hui le Handball - et son esprit de partenariat avec les équipes de France masculines et féminines', commente Gilles Pelisson, PDG du groupe TF1.





