25/09/2018 | 11:01

Le groupe TF1 annonce ce matin la nomination de Christophe Sommet au poste de directeur du Pôle Thématiques, en charge des chaînes Ushuaïa TV, TV Breizh et Histoire.



Il opère sous la responsabilité d'Ara Aprikian, DGA Contenus du groupe et président des chaînes thématiques. Christophe Sommet a rejoint le groupe TF1 en 2004 au poste de Secrétaire Général du pôle Découverte, avant d'en prendre la Direction déléguée en septembre 2013.





