TF1 : veut améliorer sa rentabilité à trois ans et confirme ses objectifs de marges

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de média TF1 a confirmé mardi, en marge de sa journée investisseurs, ses objectifs de marges et a indiqué vouloir améliorer sa rentabilité sur capitaux engagés (ROCE) à trois ans, tout en montant en puissance dans le digital pour réduire sa dépendance aux marché publicitaire télévisuel.

TF1 vise toujours une progression de son taux de marge opérationnelle courante (hors événements sportifs majeurs) dès 2018 ainsi qu'un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres en 2019. La première chaîne réaffirme par ailleurs "son ambition de croissance des activités hors publicité des cinq chaînes en clair qui devraient représenter au moins un tiers du chiffre d'affaires consolidé en 2019".

La filiale de Bouygues compte accélérer sa mue numérique après le rachat du groupe aufeminin, visant un objectif de chiffre d'affaires pour son pôle digital de l'ordre de 250 millions d'euros d'ici à trois ans et un niveau de marge d'EBITDA d'au moins 15% au terme de cette période.

"Les mouvements amorcés dans le digital et la production permettent au groupe TF1 de réduire sa dépendance au seul marché publicitaire télévisuel français en développant des activités qui offrent d'une part une meilleure visibilité avec des cycles économiques plus longs et d'autre part une plus grande flexibilité, grâce à une structure de coûts plus variables", explique le groupe.

TF1 a également annoncé ce mardi prévoir un budget annuel d'investissement consacré à des acquisitions de 50 millions d'euros par an lors des trois prochaines années afin de renforcer ses pôles fictions et digital.

"L'ensemble de ces leviers conduira à l'amélioration de la rentabilité sur capitaux engagés à trois ans du groupe TF1", poursuit-il, rappelant que ce taux de rentabilité avait atteint 8,9% en 2017.

A la suite de ces annonces le titre TF1 gagnait 0,6% à 9,36 euros en début de séance à Paris.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

