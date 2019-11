TV/Audiences: "Mask Singer" de TF1 démarre fort

PARIS (awp/afp) - Le public était au rendez-vous : 6,6 millions de téléspectateurs ont regardé selon Médiamétrie le premier épisode de "Mask Singer" vendredi soir sur TF1, un démarrage en force pour la nouvelle émission qui constitue le plus gros pari de la chaîne en matière de divertissement cette saison.

Selon des données de Médiamétrie diffusées samedi, TF1 a récolté une part d'audience de 32,5% grâce au jeu, se plaçant très largement en tête des audiences de la soirée.

"Mask Singer" est l'adaptation d'une émission sud-coréenne au succès planétaire dans laquelle les téléspectateurs doivent deviner l'identité d'une douzaine de chanteurs portant des costumes extravagants.

Signe des grands espoirs qu'elle place dans cette nouvelle émission, diffusée sur le créneau très stratégique du vendredi soir, la chaîne a fait appel pour la présenter à son animateur vedette Camille Combal ("Danse avec les Stars", "Qui veut gagner des millions"...).

Durant chaque épisode, les chanteurs masqués, qui sont tous des personnalités à l'identité tenue secrète, et portant des costumes loufoques (en forme de licorne, de lion, de cupcake...) se produisent devant un public et un jury de quatre "enquêteurs" (Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams) chargés de leur soutirer des indices pour essayer de deviner de qui il s'agit.

La première personnalité démasquée et donc éliminée cette semaine a été la championne olympique Marie-José Pérec, qui portait un costume de panthère.

En adaptant cette émission, le groupe TF1 veut renouveler ses grandes émissions de divertissement familiales, dans la lignée des "The Voice", "Danse avec les stars" ou "Ninja Warrior". D'autres chaînes comme la Fox aux Etats-Unis ou Pro7 en Allemagne ont déjà importé l'émission avec un grand succès auprès du public.

fpo/alu/sl