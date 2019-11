attention aux chandeliers !! Baissier Cours d'entrée : 11.66 Je viens de commencer un livre sur les chandeliers, suis pas pro mais je me lance ( faut essayer pour voir ou on se plante !)

mercredi: jolie chandelle vert suite au triple ressort précédent

jeudi: une étoile filante combinée à un soulèvement et pénétrant la chandelle verte de la veille ( c'est mauvais normalement)

vendredi: étoile filante avec gros soulèvement et gros volumes finissant sous la résistance ( c'est très mauvais normalement)



Donc la théorie dis que on va revisiter au moins 11,2 rapidement ! on verra lundi ! si je me trompe je dois relire quelque chapitre en arrière ! (lol)



Bon trade à tous !



