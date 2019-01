TFF : Gilbert Dupont relève légèrement son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilbert Dupont a relevé son objectif de cours sur TFF de 41,5 à 41,9 euros tout en réitérant sa recommandation Accumuler après un premier semestre solide et des perspectives encore plus favorables. Le broker souligne que le groupe continue d'afficher sa confiance pour l'exercice, s'appuyant sur des récoltes viticoles plus abondantes en Europe qui devraient soutenir la croissance au second semestre, sur un retour à la croissance de la division Whisky dans un contexte plus favorable et sur une montée en puissance de la division Bourbon, globalement plus rapide que prévu.