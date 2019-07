TFF Group : Oddo abaisse son objectif de cours

10/07/2019 | 10:29

TFF Group a annoncé des résultats 2018/19 en ligne au niveau de la topline mais inférieurs aux attentes d'Oddo sur les marges. Le CA annuel atteint 271,7 ME en croissance de 10,8% dont 10,5% en organique grâce à un bon 4ème trimestre en hausse de 14.3%. Le résultat opérationnel courant s'établit à 47,6 ME (contre 53,6 MEe) soit une MOC de 17,5% (contre 19,6%e) en retrait marqué de 210 pb. Le résultat net part du groupe ressort à 30,8 ME (contre 38,3 MEe) en légère hausse de 1,7%.



Oddo note les prises de parts de marché dans le Bourbon au détriment des marges. Le bureau d'analyses souligne la bonne dynamique topline sur les 3 divisions (vin, whisky, bourbon) mais des marges sous pression en raison des investissements dans le Bourbon.



Oddo abaisse ses prévisions de rentabilité. L'objectif de cours est abaissé à 40E (contre 46E). Le conseil à l'achat est maintenu. ' Malgré les investissements qui pèsent sur les marges à court terme, la visibilité reste très bonne à long terme (Plan 2023: CA supérieur à 350ME et ROC de 70ME) '.



