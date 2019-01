TFF : Oddo BHF reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon une source de marché, Oddo BHF a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 46 euros sur TFF, dans le sillage de résultats semestriels en ligne avec ses attentes. Cette publication conforte le scénario 2018-19 du broker, à savoir un chiffre d'affaires de 272 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de 53,5 millions (marge opérationnelle de 19,7%). Selon le bureau d'études, la dynamique est bonne et le management réaffirme sa confiance dans le déroulement de son plan à horizon 2023.Sa recommandation Achat est maintenue et supportée par la bonne montée en puissance du Bourbon, le rebond attendu dans le Whisky et la bonne tenue du Vin.