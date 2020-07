A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TFF a acquis deux nouvelles sociétés dans le secteur du vin. Le spécialiste français de tonneaux pour le vin et le whisky a acquis 80 % de la merranderie (qui fabrique du bois fendu en planches) Bernard Gauthier et de la tonnellerie Gauthier Frères. Implantées dans le département du Cher à proximité immédiate des forêts du Centre de la France et au coeur des vignobles du bassin de la Loire, ces deux sociétés très étroitement liées, continueront à être dirigées par la famille fondatrice, Guillaume et Fabien Gauthier qui demeurent actionnaires à hauteur de 20%.Les deux entités sont partenaires de domaines viticoles prestigieux et la merranderie Bernard Gauthier est par ailleurs le fournisseur historique de quelques tonnelleries du groupe et, en particulier, de la Tonnellerie Darnajou, récemment consolidée dans TFF Group.L'opération renforcera la solide relation nouée avec Darnajou, en sécurisant des approvisionnements de grande qualité.Le groupe poursuit ainsi sa stratégie d'intégration de marques autonomes à forte valeur ajoutée et, sur un plan commercial, cette intégration permettra à TFF Group de consolider ses parts de marché en Bourgogne, dans la Loire ainsi qu'aux USA.La contribution de cette marque à l'activité du groupe, consolidée au 1er juillet 2020, sera de l'ordre de 2 millions d'euros, réalisés avec une équipe de 12 personnes.Par ailleurs, TFF Group a indiqué qu'à la suite du confinement obligatoire dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, les travaux de clôture et l'audit des comptes de l'exercice clos le 30 avril 2020 ont subi un retard et la réunion du directoire de TFF Group, initialement prévue le 07 juillet 2020, a été décalée au 13 juillet 2020.Cette réunion a pour but d'arrêter effectivement les comptes annuels, qui seront donc publiés le 13 juillet 2020 après bourse.