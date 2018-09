TFF Group : confirme son objectif à horizon 2020

12/09/2018 | 18:01

Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 63,1 ME au 1er trimestre 2018/2019, en croissance de +3,1% (à données constantes).



Le pôle alcools poursuit sa montée en puissance avec une croissance organique de + 11,7 %, attribuable à la forte croissance de l'activité Bourbon. Le chiffre d'affaires est de 24,5 ME, en hausse de +8,6% (+11,7% à données comparables).



Le pôle vin affiche un chiffre d'affaires de 38,6 ME, en repli de -3,2% (-1,8% à données comparables). ' Le pôle affiche une évolution d'activité qui ne reflète pas son niveau attendu en année pleine. Les effets de change ont de nouveau eu un impact négatif, à concurrence de - 1,2 ME sur le chiffre d'affaires de la période ' indique le groupe.



' TFF Group affiche sa confiance dans l'exercice en cours et dans l'atteinte d'une croissance de 20 % à horizon 2020 : rappel des objectifs 300 ME de CA à taux de change constant pour un résultat opérationnel de l'ordre de 60 ME ' rajoute la direction.



