TFF Group : hausse de 18% du résultat net semestriel

08/01/2019 | 12:03

TFF Group (Tonnelleries François Frères) affiche un résultat net en croissance de 17,8% à 22,9 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 2,5% à 30 millions au titre de son premier semestre 2018-19.



Il affiche un niveau d'activité en croissance de 5,2% à 145,6 millions d'euros, avec une bonne tenue du pôle vins, la poursuite du développement de la division bourbon, alors que la division whisky commence à intégrer les signes d'une reprise du marché.



'Au-delà de l'exercice 2018-19 dont les objectifs de croissance et de résultats sont confirmés, nous sommes tout à fait confiants dans les perspectives de croissance régulière et de rentabilité annoncées à horizon deux et cinq ans', déclare le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.